ঢাবিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিবিষয়ক সেমিনার

ঢাবিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিবিষয়ক সেমিনার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে ‘গ্লোবালাইজেশন, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড বাংলাদেশ ফরেইন পলিসি’ শীর্ষক হিট প্রজেক্টের সমাপনী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ কনফারেন্স রুমে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহযোগিতায় এই সেমিনার আয়োজন করা হয়। হিট প্রজেক্টের এসপিএম অধ্যাপক ড. এ এস এম আলী আশরাফ এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। হিট প্রজেক্টের এএসপিএম অধ্যাপক ড. নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস এবং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আতিক রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব অধ্যাপক ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ সাইফুল্লাহ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম সোহেল, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক বিষয়ক অনুবিভাগের মহাপরিচালক মো. তৌফিক-উর-রহমান, নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্টের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. এস.এম মঞ্জুরুল হান্নান খান, বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মো. হাফিজুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এর পরিচালক ফিলিপ গেইন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো অধ্যাপক সুফিয়া খানম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. রাশেদ উজ জামান, সহকারী অধ্যাপক ড. সায়মা আহমেদ এবং হিট প্রজেক্টের ডিরেক্টর অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান আলোচনায় অংশ নেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিভিন্ন অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
তিনি বলেন, গবেষকদের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।
