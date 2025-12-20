  2. ক্যাম্পাস

শাবিপ্রবির ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময় বাড়ল

প্রকাশিত: ০৯:৪৬ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
শাবিপ্রবির ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময় বাড়ল

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ভর্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মো. আহমদ কবির চৌধুরী সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শাবিপ্রবির ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময় আগামী ২৫ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

উল্লেখ্য, শাবিপ্রবির ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

