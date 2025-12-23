  2. ক্যাম্পাস

তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষে ঢাবি ছাত্রদলের শুভেচ্ছা মিছিল আজ

প্রকাশিত: ০৯:০৪ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে সামনে রেখে আজ (মঙ্গলবার) বিকেল ৩ টায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা শুভেচ্ছা ও স্বাগত মিছিলের আয়োজন করেছে।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সংগঠনটির ঢাবি শাখার দপ্তর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামীর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের গর্বিত সাংগঠনিক অভিভাবক, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ লড়াইয়ে আমাদের আলোক দিশারী, আমাদের সবার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরম আশ্রয়স্থল ও অনুপ্রেরণার বাতিঘর জনাব তারেক রহমান দীর্ঘ ১৮ বছর পর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করছেন।

সোমবার প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, তার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল শুভেচ্ছা ও স্বাগত মিছিলের আয়োজন করছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) থেকে আরম্ভ হয়ে সারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করবে।

সোমবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন আজ এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন।

