জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি মেহেদী, সম্পাদক ইউছুব

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি মেহেদী, সম্পাদক ইউছুব
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) প্রেস ক্লাবের ২০২৫-২৬ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হলেন দৈনিক সংবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মো. মেহেদী হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন প্রতিদিনের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ইউছুব ওসমান।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেল ৪টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাহিদুল ইসলাম সাদেক ফলাফল ঘোষণা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জবি প্রেস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা রাকিবুল ইসলাম রাকিব, উপদেষ্টা নোমান আল আব্দুল্লাহ, রায়হান উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, আরমান হাসান, প্রধান নির্বাচন সমন্বয়ক ও সদ্য সাবেক সভাপতি সুবর্ণ আসসাইফ, সহকারী নির্বাচন সমন্বয়ক ও সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহনাফ ফাইয়াজ এবং সংগঠনের সদস্যরা।
এছাড়া সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা টাইমসের শেখ শাহরিয়ার হোসেন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক চ্যানেল আই অনলাইনের রিদুয়ান ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সারাবাংলা ডট নেটের আবু সুফিয়ান সরকার শুভ, দপ্তর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে দেশ রূপান্তরের ফাতেমা আলী, অর্থ সম্পাদক বার্তা২৪ এর সোহানুর রহমান এবং কার্যনির্বাহী সদস্য রাইজিং বিডির লিমন ইসলাম এবং দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসের জুনায়েদ মাসুদ।
এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাহিদুল ইসলাম সাদেক বলেন, সুষ্ঠু ও সুন্দর একটি নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি হয়েছে। আশা করি, নতুন নেতৃত্ব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করার পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণেও ভূমিকা রাখবে।
জবি প্রেস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে জবি প্রেস ক্লাব সবসময়ই কাজ করে এসেছে। নতুন নেতৃত্বও বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসী সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ও দেশের কল্যাণে কাজ করে যাবে বলে প্রত্যাশা করছি।
টিএইচকিউ/জেএইচ/এএসএম