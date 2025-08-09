  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৮ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসিক হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করছে শিক্ষার্থীরা।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১২টার দিকে ঢাবির হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল থেকে মিছিল বের হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করছে আন্দোলনকারীরা। এসময় অন্যান্য হলের শিক্ষার্থীরা মিছিলে অংশ নেন।

মিছিলে আন্দোলনকারীরা ‘ওয়ান টু থ্রি ফোর, হল পলিটিক্স নো মোর’, ‘হলে হলে রাজনীতি, চলবে না চলবে না’সহ নানা স্লোগান দেন।

