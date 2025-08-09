ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব হল কমিটি বিলুপ্তসহ ৫ দাবি শিক্ষার্থীদের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব হল কমিটি বিলুপ্ত করাসহ ৫ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান করছেন। ৯ আগস্ট মধ্যরাত থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে শিক্ষার্থীরা ৫ দাবিতে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন।
এসময় তারা ‘ওয়ান টু থ্রি ফোর, হল পলিটিক্স নো মোর’, ‘হলে হলে রাজনীতি, চলবে না চলবে না’সহ নানা স্লোগান দেন। অবস্থানকালে শিক্ষার্থীরা ৫ দাবি উত্থাপন করে। মুহসীন হলের শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান লানজু দাবিগুলো পড়ে শোনান।
দাবিগুলো হলো-
১. ১৭ জুলাই ২০২৪ সব হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ার পরও ছাত্রদলের কমিটি প্রকাশ পাওয়ার ১২ ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও প্রশাসন দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য তাদের জবাব দিতে হবে।
২. ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদল, শিবির, বাগছাস, বামসহ যেসব দলের হলে এক্সিসটিং গুপ্ত ও প্রকাশ্য কমিটি আছে সেসব কমিটি বিলুপ্ত করতে হবে।
৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও একাডেমিক এলাকায় রাজনীতির সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে ছাত্র রাজনীতির পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দিতে হবে।
৪. ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব হল কমিটি বিলুপ্ত না করা হলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
৫. সব হলের প্রভোস্টদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে।
এফএআর/এমআইএইচএস