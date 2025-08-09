চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হলের ক্যানটিনে পচা ডিম-বাসি খিচুড়ি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হলের ক্যানটিনে পচা ডিম-বাসি খিচুড়ি
অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে নষ্ট খাবার পরিবেশনের অপরাধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ রহমান ও আলাওল হলের ক্যানটিন ও দোকান বন্ধ করেছে প্রশাসন।
শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হলের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করলে একপর্যায়ে ক্যানটিন ও দোকান বন্ধ ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কানন।
জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে এএফ রহমান ও আলাওল হলের ক্যানটিন নিয়ে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের অভিযোগ ছিল শিক্ষার্থীদের। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ (শনিবার) শিক্ষার্থীরা ক্যানটিন এবং পাশের দোকানে অভিযান পরিচালনা করেন। ক্যানটিনের ফ্রিজ থেকে অনেক দিন আগের রান্না করা মাংস এবং নষ্ট খিচুড়ি পাওয়া যায়। এরপর এএফ রহমান হলে অভিযান চালালে হলের ডাইনিংয়ের ফ্রিজ থেকে কালচে রঙ ধারণ করা সিদ্ধ ডিম বের করা হয়। এছাড়া খাবারে সিগারেট পাওয়া যায়; এতে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।
সরেজমিনে দেখা যায়, ক্যানটিনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খারাব রান্না করা হচ্ছে। খাবারের ওপরে কোনো ঢাকনার ব্যবস্থা নেই। রান্নার সব সরঞ্জাম অপরিচ্ছন্ন। দীর্ঘদিনের বাসি পচা খাবার পরিবেশন করা হয় শিক্ষার্থীদের। ক্যানটিনের পাশের দোকানের একই অবস্থা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী রানা মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, ‘ক্যানটিনে আমাদের হলের এক ছোট ভাই খাবারে ঢাকনা না থাকার কথা বললে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। দীর্ঘদিনের পচা বাসি খাবার আমাদের মাঝে পরিবেশন করা হয়। এতে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে অভিযান চালিয়ে নষ্ট এবং পরিত্যক্ত খাবার পাওয়া গেছে।’
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী রবিউল ইসলাম বলেন, ‘এএফ রহমান হলের ডাইনিং এবং ক্যানটিন মালিকদের বিরুদ্ধে নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের অভিযোগ অনেকদিন আগে থেকে ছিল। অভিযান পরিচালনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা প্রশাসনের কাছে এ অবস্থার সমাধানের দ্রুত দাবি জানাই।’
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কানন বলেন, ‘আমরা এসে খাবারের বাজে অবস্থা দেখেছি। শিক্ষার্থীরা এত বাজে খাবারের অবস্থা দেখার পরও মব সৃষ্টি করেনি সেটির ব্যাপারে আমি সাধুবাদ জানাই। কারণ এর আগে খাবার নিয়ে মব হয়েছিল। আমরা হল কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবো।’
