ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।
সোমবার (১১ আগস্ট) এ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, ভোটার তালিকার আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি কমিটির সুপারিশ এবং উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটার সংখ্যা হলো ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। ভোটার তালিকা সব হলের নোটিশ বোর্ড এবং ducsu.du.ac.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
