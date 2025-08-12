মুহসীন হল ছাত্রদলের নেতৃত্বে একই সেশনের ইফাত-রাফি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ১৮টি হলে নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের নেতৃত্বে এসেছেন আবুজর গিফারী ইফাত ও মনসুর আহমেদ রাফি। দুইজনই মুহসীন হলের একই সেশনের আবাসিক শিক্ষার্থী।
৬১ সদস্যবিশিষ্ট হল শাখার কমিটির আহ্বায়ক আবুজর গিফারী ইফাত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ইফাত।
অন্যদিকে সদস্য সচিব হলেন মনসুর আহমেদ রাফিকে। একই শিক্ষাবর্ষের রাফি অধ্যয়ন করছেন জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগে। তিনিও দীর্ঘদিন ছাত্রদলের রাজনীতিতে সক্রিয়।
আহ্বায়ক ইফাত জাগো নিউজকে বলেন, এই দায়িত্ব আমার কাছে বড় একটি আমানত। যে বিশ্বাস দল আমার ওপর রেখেছে, তার প্রতিদান আমি শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে দিতে চাই। মুহসীন হলের ঐতিহ্য আরও বাড়াতে চাই। শুধু ছাত্রদল যারা করে তারাই নয় বরং হলের শিক্ষার্থীরা যেনো কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পায়, সুনাগরিক হিসেবে দেশকে সেবা করতে পারে, সে প্রচেষ্টায় থাকবে।
সদস্য সচিব রাফি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম বর্ষে ছাত্রদলে যোগদান করি। ছাত্রদলের সদস্য সচিব হিসেবে চেষ্টা করবো শিক্ষার্থী বান্ধব ক্যাম্পাস, গণরুম ও গেস্টরুম মুক্ত আবাসিক হল উপহার দিতে।
এ কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন মো. তানভীর আহমেদ।
