চাকসু গঠনতন্ত্রে দপ্তর সম্পাদক পদটি নারীর প্রতি বৈষম্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) গঠনতন্ত্রে দপ্তর সম্পাদক পদটি শুধু পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণ রাখায় নারী শিক্ষার্থীর প্রতি ‌‘বৈষম্যপূর্ণ ও ক্ষমতায়নের পরিপন্থি’ বলে মন্তব্য করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনের সামনে চাকসু নির্বাচন ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি বিষয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এ কথা বলেন চবি ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা চাকসুর গঠনতন্ত্রের ৭ (ক) ধারা লক্ষ্য করলে দেখবেন, দপ্তর সম্পাদক পদটি শুধু পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। যেটি নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যপূর্ণ এবং তাদের ক্ষমতায়নের পরিপন্থি হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, দপ্তর সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ চবি প্রশাসন কেন কেবল পুরুষ শিক্ষার্থীর জন্য সংরক্ষিত রাখলো এবং ওই পদে নারীদের কেনইবা তারা যোগ্য মনে করছেন না?

চবি ছাত্রদলের ভাষ্য, বর্তমান চবি প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীবিদ্বেষী মনোভাব দেশজুড়ে সমালোচিত হচ্ছে। এ অবস্থায় চাকসুর কমিটিতে নারীর ক্ষমতায়নের পরিবর্তে নারীদের বিশেষ দপ্তরে অযোগ্য ভাবা প্রশাসনের ভাবমূর্তি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার্থে সিদ্ধান্তটি পুনঃবিবেচনা করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে ছাত্রদল।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চবি ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন, সহ-সভাপতি মামুনুর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াছিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় প্রমুখ।

সোহেল রানা/এসআর/এমএস

