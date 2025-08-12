  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

প্রথম ছাত্রী হিসেবে মনোনয়ন নিলেন বাবলি আক্তার মনা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৬:৪৫ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
প্রথম ছাত্রী হিসেবে মনোনয়ন নিলেন বাবলি আক্তার মনা
ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন নেওয়া প্রথম নারী প্রার্থী বাবলি আক্তার মনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রথম নারী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের বাবলি আক্তার মনা।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর ১২টায় মনোনয়ন সংগ্রহ করেন তিনি। মনা ঢাবির পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী।

আরও পড়ুন

মনোনয়ন সংগ্রহ নিয়ে তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি আজ প্রথম মনোনয়ন নিয়েছি হলে। সে বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের যে, আমিই প্রথম মনোনয়ন নিতে পেরেছি। বিষয়টা আনএক্সপেক্টেড ছিল।’

তিনি বলেন, আমি হলের ভিপি পদপ্রার্থী। আমার হলের প্রধান সমস্যা হচ্ছে যাতায়াত। আরেকটা ক্যান্টিনের সমস্যা। আমি যদি হলের ভিপি হতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই যাতায়াত ব্যবস্থার বিষয়টা মাথায় রাখবো। যাতায়াতের বিষয়টা আরও শিথিল করার চেষ্টা করবো। আর ক্যান্টিন বিষয়ে আমি অলরেডি কাজ শুরু করেছি। আশা করি ক্যান্টিনের গুণগত মান, খাবারের দাম এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে কাজ করবো।

এফএআর/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।