ডাকসু নির্বাচন
ভিপি পদে প্রথম মনোনয়ন জমা দিলেন ছাত্রলীগ নেতা জুলিয়াস সিজার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রথম মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা জুলিয়াস সিজার তালুকদার। তিনি ভিপি (ভাইস প্রেসিডেন্ট) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জুলিয়াস সিজার সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের কাছে তিনি নিজের মনোনয়ন ফরম জমা দেন।
জুলিয়াস সিজার তালুকদার ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে ছাত্রলীগের প্রার্থী হিসেবে জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ঢাবির সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।
এদিকে জুলিয়াস সিজারের ডাকসু মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। সেখানে অনেকে জুলিয়াসকে চিহ্নিত ছাত্র নির্যাতনকারী হিসেবে মন্তব্য করেন।
এ বিষয়ে ডাকসুর চিফ রিটার্নিং অফিসারের কাছে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি দিয়েছে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রশাসন।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের জুলিয়াস সিজার তালুকদারের বিরুদ্ধে বিগত ফ্যাসিবাদী সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন শিক্ষার্থী নির্যাতনের সুনিদিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এমন অবস্থায় ডাকসুর ভোটার তালিকা থেকে ওই শিক্ষার্থীর নাম বাদ দেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।
