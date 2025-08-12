ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে ৭ প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ

ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে ৭ প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রথম দিনে মোট ৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়ন ফরম বিতরণ, যার প্রথম দিনে মোট ৭ জন প্রার্থী ফরম সংগ্রহ করেছেন।
সকাল ১০টায় ফরম বিতরণ শুরু হয় এবং চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের কার্যালয় থেকে প্রার্থীরা ফরম সংগ্রহ করেন।
প্রথম দিনে যারা ফরম নিয়েছেন, তাদের মধ্যে ২ জন সহ-সভাপতি (ভিপি), ১ জন সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এবং ৪ জন কেন্দ্রীয় সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রথম প্রার্থী হিসেবে বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থী সজীব হোসেন কেন্দ্রীয় সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।
হল সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট হলের রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে সরাসরি ফরম সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন।
নির্বাচন কমিশন ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন ফরমের ফি ৩০০ টাকা নির্ধারণ করেছে।
আচরণবিধি অনুযায়ী, ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার সময় কোনো ধরনের মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না এবং পাঁচজনের বেশি সমর্থক নিয়ে যাওয়া যাবে না।
নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বহিষ্কৃত বা মামলায় অভিযুক্ত কোনো শিক্ষার্থীর নাম থাকলে উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে তা বাতিল করা হবে।
