  2. ক্যাম্পাস

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ স্মৃতি সংসদের নেতৃত্বে জাহিন-রাফি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৭ এএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
নবাব স্যার সলিমুল্লাহ স্মৃতি সংসদের নেতৃত্বে জাহিন-রাফি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ স্মৃতি সংসদে এক বছর মেয়াদে সভাপতি হিসেবে জাহিন বিনতে রেজা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবিদ হাসান রাফিকে মনোনীত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক সাখাওয়াত আল নুসায়েত প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জাহিন বিনতে রেজা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী। আবিদ হাসান রাফি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী।

এছাড়া, আগামী এক মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার কথাও বলা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

আবিদ হাসান রাফি বলেন, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ছিলেন পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও প্রগতির অন্যতম অগ্রপথিক এবং মুসলিমদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক প্রাণ পুরুষ। তার নামাঙ্কিত এই স্মৃতি সংসদ একটি ঐতিহ্যবাহী ও গৌরবময় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে চিন্তা, মনন, নেতৃত্ব ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

তিনি বলেন, এই সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার প্রথম দায়িত্ব হবে এই মূল্যবোধ ও আদর্শ ধরে রাখা এবং একটি গঠনমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রগতিশীল সাংগঠনিক পরিবেশ তৈরি করা।

এফএআর/এএমএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।