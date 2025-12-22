ডিআইএতে নতুন ১০০ পদ সৃষ্টির প্রস্তাব
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে সভা ডাকা হয়েছে। এতে নতুন করে ১০০টি পদ সৃষ্টি, ১৫টি পদ বিলুপ্তি, দুই ক্যাটাগরির ২৪টি পদের বেতন স্কেল উন্নীতকরণ এবং এক ক্যাটাগরির চারটি পদের পদনাম পরিবর্তনের প্রস্তাব পর্যালোচনা করা হবে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
নোটিশে জানানো হয়, বুধবার দুপুর আড়াইটায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে সচিবালয়ের ভবন নম্বর-৬-এর কক্ষ নম্বর ১৭১৮-এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সভায় উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
