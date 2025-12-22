ঢাবির অনুরোধে ভর্তি পরীক্ষা পেছালো এমআইএসটি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজ্ঞান অনুষদের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৭ ডিসেম্বর বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। একই দিন বিকেলে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) ভর্তি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
তবে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা ভর্তিচ্ছু অসংখ্য শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনায় নিয়ে একদিন পিছিয়ে ২৮ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এমআইএসটি। ফলে ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বরেই অনুষ্ঠিত হবে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেলে এমআইএসটি কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
এতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইউনিটের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা গত ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক শিক্ষার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের অংশ হিসেবে পরীক্ষাটি স্থগিত হয়ে যায়, যা আগামী ২৭ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত গ্রহণের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানায়, এ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এমআইএসটির শুধুমাত্র স্থাপত্য বিভাগের দ্বিতীয় পর্বের ২৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা একদিন পিছিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষাটি পরদিন ২৮ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
‘তবে এমআইএসটির ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পূর্বনির্দেশনা অনুযায়ী যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে’ বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী- ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও অ্যান্ড আর্কিটেকচারের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। একই দিন বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আর্কিটেকচারের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। তবে ঢাবির অনুরোধে তা পিছিয়ে ২৮ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।
