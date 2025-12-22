  2. খেলাধুলা

ম্যাচ না খেলেও পয়েন্ট কমেছে বাংলাদেশের

প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ ২২ বছর পর ভারতকে হারানোয় ফিফা র্যাংকিংয়ে ৩ ধাপ এগিয়েছিল বাংলাদেশ। নভেম্বরের ১৯ তারিখ ঘোষিত সেই র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ ১৮৩ থেকে উঠেছিল ১৮০ নম্বরে। তবে আজ (সোমবার) ঘোষিত ফিফা র্যাকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অপরিবর্তিতই।

এক মাসে ফিফার উইন্ডো ছিল না। তাই কোনো ম্যাচও খেলা হয়নি হামজা-শামিতদের। তবে ম্যাচ না খেললেও র্যাংকিং পয়েন্ট কমেছে বাংলাদেশের।

আগে বাংলাদেশের র্যাংকিং পয়েন্ট ছিল ৯১১.১৯। কমে হয়েছে ৯১১.১০। সামান্য পয়েন্ট কমলেও অবস্থানে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। বাংলাদেশের পেছনে থাকা বেলিজের পয়েন্ট ৯১০.৭৪।

ফিফা উইন্ডো না থাকায় বেশিরভাগ দেশের অবস্থানই অপরিবর্তিত আছে। এশিয়ার দেশ ভিয়েতনাম একটি ম্যাচ খেলেছে লাওসের বিপক্ষে। ২-০ জয়ের ফলে দেশটি ৩ ধাপ উঠে এখন ১০৭ নম্বরে। এবারের ঘোষিত র্যাংকিংয়ে এটাই কোনো দলের বড় উত্থান।

সবচেয়ে বেশি পাঁচ ধাপ নেমেছে মালয়েশিয়া। ১১৬ থেকে ১২১ নম্বরে এশিয়ার দেশটি। শীর্ষে থাকা পাঁচ দেশ স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ব্রাজিলের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

