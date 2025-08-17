জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে হাতাহাতি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে হাতাহাতি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছিরের উপস্থিততেই দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মী সূত্রে জানা যায়, রোববার ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়াসহ কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতা ক্যাম্পাসে যান। দুপুর ১২টার দিকে কেন্দ্রীয় নেতারা ও শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর, সদস্য সচিব ওয়াসিম আহমেদ অনিকসহ সুপার ফাইভ নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার শিক্ষক লাউঞ্জে অবস্থান করছিলেন।
এরপর শাখা ছাত্রদলের অর্ধশতাধিক বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মী বাইক শোডাউন নিয়ে ক্যাফেটেরিয়ার নিচে যান। এসময় বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা বহিরাগত কয়েকজনকে ধাওয়া দেন। এরপর তারা ক্যাফেটেরিয়ার শিক্ষক লাউঞ্জে অবস্থানরত কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চান। তখন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের অনুসারীরা গেট দিয়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের ঢুকতে না দিতে চাইলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।
শাখা ছাত্রদল এবং গণমাধ্যমসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ৮ আগস্ট শাখা ছাত্রদলের বর্ধিত কমিটি এবং ১৭টি হলে কমিটি ঘোষণা করা হয়। যেখানে ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির, ছিনতাইকারীসহ, মাদকসেবী, নারী কেলেঙ্কারিসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্তরা পদ পেয়েছেন এমন অভিযোগ তুলে কয়েকদিন ধরে শোডাউন দিচ্ছিলেন বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা। অন্যদিকে কমিটি দেওয়ার পর থেকে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক, সদস্য সচিবসহ শীর্ষ পাঁচ নেতাকে ৯ দিন যাবত ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে যান ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা। তাদের সঙ্গে শাখা ছাত্রদলের শীর্ষ পাঁচ নেতাও ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন।
পরে ঘটনাস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম যায় এবং দুই পক্ষকে থামানোর চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা ক্যাফেটেরিয়ার শিক্ষক লাউঞ্জে ছাত্রদলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের শীর্ষ পাঁচ নেতা ও তাদের অনুসারীরা ক্যাফেটেরিয়ার শিক্ষক লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে নিচের তলায় অবস্থান নেন।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহিরউদ্দিন বাবর বলেন, যারা বিশৃঙ্খলা করেছে তাদের মধ্যে আমাদের সংগঠনের বহিষ্কৃত কয়েকজন নেতাকর্মী রয়েছেন। পাশাপাশি একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এর সঙ্গে জড়িত।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। প্রক্টরিয়াল টিম সেটা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক।
সৈকত ইসলাম/জেডএইচ/জিকেএস