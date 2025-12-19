বেরোবিতে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

বেরোবিতে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির রুহের মাগফেরাত কামনায় গায়েবানা জানাজা নামাজ আদায় করা হয়েছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাদ জুমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে এই জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।
জানাজা নামাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। নামাজ শেষে প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে দোয়া করা হয়।
বেরোবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী বলেন, ওসমান হাদি জুলাই বিপ্লবের অন্যতম নায়ক অকুতো ভয় সেনা যে আধিপত্যবাদ ও কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে গেছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি হাদির হত্যাকারীদের অতি দ্রুত আইনের কাটগড়া এনে বিচার করা হোক। বাংলাদেশের মানুষ এ হত্যার বিচার দেখতে চাই। আমরা বাংলাদেশের মানুষ এমন ঘটনা আর দেখতে চাই না জুলাই অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে আমরা কখনো কল্পনা করিনি এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটবে।
