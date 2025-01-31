  2. ক্যাম্পাস

হাদির মৃত্যুতে ঢাবি শিক্ষার্থীদের শাহবাগে অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীরা শাহবাগে অবস্থান নিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে রাজধানীর শাহবাগ চত্বরের অবস্থান নেয়। এর আগে রাত ১১টায় তারা ঢাবির ভিসি চত্বরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে।

বিক্ষোভ-মিছিলটি ঢাবির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাহবাগে এসে অবস্থান নিয়েছে। মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার’, ‘ইনজিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবদ’, ‘গুলি করে বিপ্লব, রুখে দেওয়া যাবে না’, ‘শহীদ করে বিপ্লব, রুখে দেওয়া যাবে না’সহ নানা স্লোগান দেয়।

এফএআর/জেএইচ

