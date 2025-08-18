ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে যুক্ত হলো আরও দুই ভোটকেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে আরও দুটি নতুন ভোটকেন্দ্র যুক্ত করা হয়েছে। ভোটাররা যাতে আরও স্বাচ্ছন্দ্যে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন সেজন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
রোববার (১৭ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত রিটার্নিং কর্মকর্তাদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
নতুন যুক্ত হওয়া কেন্দ্র দুটি হলো ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্র, কবি সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন। অন্যটি ইউনির্ভাসিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ কেন্দ্র, ভোট দেবেন শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থীরা।
এই দুই নতুন কেন্দ্র যুক্ত হওয়ায় ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ালো ৮টি। অন্য কেন্দ্রগুলো হলো-
কার্জন হল কেন্দ্র (পরীক্ষার হল): ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক মুসলিম হল।
শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র: জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।
ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি): রোকেয়া হল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্র: বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল।
সিনেট ভবন কেন্দ্র (অ্যালামনাই ফ্লোর, সেমিনার কক্ষ, ডাইনিং কক্ষ): স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হল।
উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র: সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, কবি জসীম উদ্দীন হল ও শেখ মুজিবুর রহমান হল।
এফএআর/কেএসআর