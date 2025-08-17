  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে ‘ঠিকাদারির টাকা’ নিতে এসে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আটক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৬ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
সাবেক ছাত্রলীগ নেতা রাকিব হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ‘ঠিকাদারির টাকা’ নিতে এসে আটক হয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি রাকিব হোসেন।

রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষ থেকে প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা তাকে আটক করে শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।

আটক রাকিব হোসেন ঢাবির ২০০৯-১০ সেশনের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কবি জসীম উদ্‌দীন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন।

আটকের সময় রাকিব হোসেন জাগো নিউজকে জানান, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ঠিকাদারির জামানতের টাকা নিতে এসেছিলেন। এসময় প্রক্টরিয়াল টিম তাকে নিতে এলে তিনি টয়লেটে ঢুকে লুকানোর চেষ্টা করেন। পরে তাকে সেখান থেকে আটক করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, হাইকোর্ট এলাকায় ছাত্রদলের ওপর হামলার ঘটনায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা রয়েছে। আজ সে ক্যাম্পাসে এলে শিক্ষার্থীরা প্রক্টরিয়াল টিমকে জানায় এবং থানায় দিয়ে আসা হয়েছে।

জাগো নিউজের কাছে আসা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ২০২২ সালে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলার একটি ভিডিওতে রাকিব হোসেনকে ছাত্রলীগের পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা যায়।

