বেরোবি
ছাত্র সংসদের দাবিতে অনশনরতদের সঙ্গে সংহতি শিক্ষার্থীদের
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশন করছেন কয়েকজন শিক্ষার্থীরা। তাদের অনশনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন অন্য শিক্ষার্থীরা।
রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।
মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেটের সামনে এসে সমাবেশে মিলিত হয়।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী শাওন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চা ও শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষার অন্যতম প্ল্যাটফর্ম হলো ছাত্র সংসদ। দীর্ঘদিনেও এ নির্বাচন না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের জোর দাবি জানাচ্ছি। অনশনরত শিক্ষার্থীদের দাবি ন্যায়সঙ্গত। এ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ শিক্ষার্থী মো. আব্দুল কাদের বলেন, আজ আমার সহযোদ্ধা শিক্ষার্থী ভাইয়েরা অনশনে বসতে বাধ্য হয়েছে। এতদিন থেকে আমরা আলোচনা করেছি ভিসি মহোদয়ের সঙ্গে কিন্তু আমরা আশানুরূপ কোনো ফলাফল পাই নাই। ছাত্রসংসদ নিয়ে কোনো টালবাহানা মেনে নেবে না বেরোবির শিক্ষার্থীরা। আমরা ভিসি স্যারকে বলতে চাই, সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতে হবে।
এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী সাংবাদিকদের বলেন, আবু সাঈদের এই ক্যাম্পাসে আমাদের প্রথম কাজ ছিল ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা। তা আমরা ১০৮তম সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছি। আমরাও চাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হোক। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমরা শিক্ষার্থীরা দাবি করার আগে থেকেই কাজ শুরু করেছি। গঠনতন্ত্র ছাড়া ছাত্র সংসদের রোডম্যাপ দেওয়া রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ। যেহেতু গেজেট অনুমোদন নেই, তাই সরাসরি রোডম্যাপ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ইউজিসি থেকে আমাকে নিশ্চিত করেছে নভেম্বরের মধ্যেই ব্রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
ফারহান সাদিক সাজু/এমএন/জিকেএস