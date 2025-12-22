ওসমান হাদিকে ‘শহীদ’ ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশের দাবি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদিকে ‘শহীদ’ ঘোষণা করে সরকারি গেজেট প্রকাশ ও তার হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং হত্যাকাণ্ডে প্রশাসনের ভূমিকা তদন্তের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে মঞ্চ ২৪।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য এসব দাবি তোলেন মঞ্চ ২৪-এর আহ্বায়ক ফাহিম ফারুকী।
তিনি বলেন, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংসের অপচেষ্টা চলছে। এসব ষড়যন্ত্র রুখে দিতে এবং বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজপথে লড়াই করে গেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে জুলাই যোদ্ধারা ঐক্যবদ্ধ।
বক্তব্যে তিনি আরও বলা হয়, শরিফ ওসমান বিন হাদি কোনো নির্দিষ্ট সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের। তিনি ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু করেছিলেন, তা সকলে মিলে এগিয়ে নেওয়া হবে।
সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করা হয়। বলা হয়, পূর্ববর্তী সরকারের রেখে যাওয়া কাঠামো এখনো বহাল রয়েছে এবং খুনিদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি। দিনের আলোতে ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে হত্যা করা হলেও এখন পর্যন্ত খুনিকে গ্রেফতার করা হয়নি।
লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, ১২ ডিসেম্বর রাজধানীতে প্রকাশ্যে গুলি করার ঘটনার পরও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। এতে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করে বলা হয়, হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে স্পষ্ট আপডেট না দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলন থেকে মঞ্চ ২৪-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—
একটি গণতদন্ত কমিশন গঠন, কথিত অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা, হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা গণমাধ্যমকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ, দেশের সকল গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদের জবাবদিহির আওতায় আনা এবং ডিজিএফআইয়ের প্রধানকে জবাবদিহির মুখোমুখি করা।
এছাড়া শরিফ ওসমান বিন হাদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘শহীদ’ ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তকে তার ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও জানানো হয়।
