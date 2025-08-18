ডাকসুতে বামপন্থি দলগুলোর জোটের ভিপি প্রার্থী ইমি-জিএস মেঘমল্লার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলোর সমন্বিত জোট গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা।
জোটের পক্ষ থেকে ভিপি পদে মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন শামছুন্নাহার হল ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি এবং জিএস পদে মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি শাখা সভাপতি মেঘমল্লার বসু।
তবে তারা প্যানেলের নাম ঘোষণা করেননি। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) তারা প্যানেল ঘোষণা করবেন বলে জানানো হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম নেন তারা।
মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের পর সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি শাখার সভাপতি মেঘমল্লার বসু।
ছাত্র ইউনিয়নের ছয় দাবি
১. অনতিবিলম্বে আওয়ামী লীগ শাসনামলে শিক্ষার্থী নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত সবার তালিকা প্রকাশ করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করতে হবে। সব নিপীড়কের প্রার্থিতা বাতিল করতে হবে।
২. জুলাই অভ্যুত্থান চলাকালে ছাত্রহত্যার পক্ষে সম্মতি উৎপাদনকারী নীলদলের শিক্ষকদের বিবিধ হলের প্রভোস্ট পদ থেকে অপসারণ করতে হবে।
৩. রূপরেখা প্রণয়ন কমিটিকে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ও নির্বাচনী প্রচারণার নিয়ম-নীতি কী হবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে ও তা বলবৎ করতে হবে।
৪. ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচনের অন্তত ১৫ দিন আগে থেকে সব পরীক্ষা স্থগিত করতে হবে ও নির্বাচনের দিন অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বাড়তি পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের অপার্যপ্ততা দূর করতে হবে।
৫. অনলাইন ভিত্তিক গুজব ও ডিস-ইনফরমেশনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে খোলা অথচ গুজব ও কুৎসা ব্যবহার করে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর এজেন্ডা বাস্তবায়নরত সব গ্রুপ ও পেজের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. ক্যাম্পাসে নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে মব পরিস্থিতি তৈরি হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তা কীভাবে মোকাবিলা করবে তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে।
পরে গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের আহ্বায়ক জাবির আহমেদ জুবেল বলেন, ভিপি পদে শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি, জিএস পদে মেঘমল্লার বসু, এজিএস পদে জাবির আহমেদ জুবেল, গণ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক পদে মোজাম্মেল হক ফরম সংগ্রহ করেছেন।
