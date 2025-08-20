ডাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেলের ৯ জনই এক হলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ২৮ প্রার্থীর মধ্যে ৯ জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থী।
গত সোমবার (১৮ আগস্ট) মনোনয়ন ফরম তুলে চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করে ছাত্রশিবির। পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের নামের তালিকা থেকে এ তথ্য জানা যায়।
ঘোষিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ নামে ছাত্রশিবিরের এ প্যানেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন লোকপ্রশাসন বিভাগের মহিউদ্দিন খান। তিনি ছাত্রশিবিরের ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসুতে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
ছাত্রশিবিরের প্যানেলে বিজয় একাত্তর হল থেকে আরও যারা ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তারা হলেন- আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে খান জসিম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদের সাজ্জাদ হোসেন খান, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে এম এম আল মিনহাজ, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে সাখওয়াত জাকারিয়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে নুরুল ইসলাম সাব্বির।
এছাড়াও এ প্যানেল থেকে লড়বেন বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইমরান হোসাইন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাজহারুল ইসলাম মুজাহিদ ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রাইসুল ইসলাম।
