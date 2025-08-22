ভোটের অধিকার নিয়ে দেশের মানুষ দ্বিধায় রয়েছে: শেকৃবি উপাচার্য

ভোটের অধিকার নিয়ে দেশের মানুষ দ্বিধায় রয়েছে: শেকৃবি উপাচার্য
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আব্দুল লতিফ বলেছেন, দেশের মানুষ বর্তমানে দ্বিধায় আছে যে কীভাবে তারা ভোটের অধিকার, গণতন্ত্র ও কথা বলার অধিকার ফিরে পাবে। তিনি বলেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল এই অধিকারগুলো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টার মসজিদে জাতীয়তাবাদী কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় অনুষ্ঠিত এক দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. আব্দুল লতিফ বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই মাসের আগে আমরা এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারিনি। আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি বাংলাদেশ থেকে স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে সকলের কথা বলার অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, আজ আমরা এমন একজনের সুস্থতার জন্য দোয়া করতে একত্রিত হয়েছি, যিনি সারা জীবন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি জনগণের কথা ভাবেন, গণতন্ত্রের কথা ভাবেন, বাংলাদেশের কথা ভাবেন—তিনি বেগম খালেদা জিয়া। আমরা সকলে তার সুস্থতার জন্য দোয়া করব, যাতে তিনি সুস্থ হয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেন।
দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো বেলাল হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আরফান আলী, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহা. আশাবুল হকসহ বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষক ও কর্মচারীরা।
