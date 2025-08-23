ডাকসু নির্বাচন
প্যানেলের বাইরে বাকিদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্দেশ ছাত্রদলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের বাইরের সব নেতাকর্মীকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্দেশনা দিয়েছে সংগঠনটি।
শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেন সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আসন্ন ডাকসু ও হল সংসদসমূহের নির্বাচনের তফসিল অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় হবে ২৫ আগস্ট দুপুর ১টায়।
এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তদাধীন হল শাখাসমূহের যেসব নেতাকর্মীরা ডাকসু ও হল সংসদ সমূহের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন, ছাত্রদলের মনোনীত প্রার্থীরা বাদে তাদের সবাইকে যথানিয়মে নিজ নিজ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।
নির্দেশনা অমান্যকারী সবার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও এতে জানানো হয়।
