কাদা ছোড়াছুড়ি নয়, ভালো কাজের প্রতিযোগিতার আহ্বান সাদিক কায়েমের

কাদা ছোড়াছুড়ি নয়, ভালো কাজের প্রতিযোগিতার আহ্বান সাদিক কায়েমের
ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একে অন্যের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি না করে সব প্রার্থীকে ভালো কাজের প্রতিযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে ডাকসু নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এ আহ্বান জানান তিনি।
সাদিক কায়েম বলেন, প্রতিপক্ষরা আদর্শিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে ক্রমাগত আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। আমাদের বোনদের বিরুদ্ধে সাইবার বুলিং করছে। আমরা তাদের আহ্বান জানাবো, আসুন আমরা ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করি। মেধার প্রতিযোগিতা করি, নতুন আইডিয়া জেনারেট করি।
শিবির সমর্থিত জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ বলেন, আচরণবিধি ভঙ্গ করার পরও নির্বাচন কমিশন একটা পক্ষকে ফেভার দিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদের এ ধরনের আচরণের শঙ্কিত। নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করছি।
তিনি বলেন, একটা পক্ষ- শিক্ষার্থীরা কেন ভোট দেবে সেটা না বলে আমাদের কেন ভোট দেবে না সেটা বলে বেড়াচ্ছে। এ ধরনের কাজে তাদের দৈন্যদশা প্রকাশ পাচ্ছে।
এফএআর/এএমএ/জিকেএস