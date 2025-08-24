  2. ক্যাম্পাস

রাকসুর প্রথম প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন তুললেন সজিবুর রহমান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদে (রাকসুর) প্রথম প্রার্থী হিসেবে এজিএস পদে মনোনয়ন পত্র নিয়েছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী সজিবুর রহমান।

রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১২টায় রাকসু কার্যালয় থেকে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. সেতাউর রহমানের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন।

সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া মনোনয়ন বিতরণ চলবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় সংসদের মনোনয়নপত্র দেওয়া হচ্ছে রাকসু কার্যালয়ে এবং হল সংসদের মনোনয়নপত্র নিজ নিজ হল থেকে নিতে পারবেন প্রার্থীরা।

মনোনয়ন নেওয়ার পর তিনি বলেন, এটা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটা দলিল হিসেবে থাকবে। যে কোনো যৌক্তিক বিষয়ে আমি একা হলেও দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। ভয়েজ রেইজ করার চেষ্টা করছি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের শক্তি নিয়ে, সাহস নিয়ে লেজুড়বৃত্তিক, দল, গোষ্ঠীর বাইরে গিয়ে মনোনয়ন নিয়েছি। আমি শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করতে চাই।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন নিয়ে অনেকটা আশাবাদী। এটা আমাদের শিক্ষার্থীদের একটা আবেগে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় যাতে সুন্দর, নিরাপদ হয় সে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করব। শিক্ষার্থীরা কেমন ক্যাম্পাস চাই, আমি তাদের কাছে গিয়ে গিয়ে তারা যেভাবে চাই সেভাবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ/জেআইএম

