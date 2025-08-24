ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
জঙ্গি নাটক সাজানোয় অভিযুক্ত শিক্ষকের বহিষ্কার দাবিতে বিক্ষোভ
জঙ্গি নাটক, ক্রসফায়ারের চেষ্টা, বিরোধী মতের দমন-পীড়ন, নারী শিক্ষার্থীকে হেনস্তাসহ নানা অভিযোগ তুলে শিক্ষকের বিচার ও বহিষ্কারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবির। উক্ত শিক্ষক হলেন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমানের।
রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড়ে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা জড় হন। জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসন ভবনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তারা। এতে সংগঠনটির সভাপতি মাহমুদুল হাসান, দপ্তর সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাফি, অর্থ সম্পাদক আল আমিনসহ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মাহমুদুল হাসান বলেন, আওয়ামী শাসনামলে সাবেক প্রক্টর মাহবুবকে আমরা কখনো শিক্ষকের পরিচয়ে পাইনি। পর্দা করায় নারী শিক্ষার্থীকে জঙ্গি সাজিয়ে হয়রানি করা, শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার হল থেকে নিয়ে জঙ্গি বানিয়ে পুলিশে দেওয়া, ইসলামি শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য মক্তব বন্ধ করা, রুমে পিস্তল রেখে মামলা দেওয়া, শিক্ষার্থীদের তুলে নিয়ে ক্রসফায়ার দেওয়ার জন্য চোখে কালো কাপড় বেঁধে তিনদিন বেঁধে রাখাসহ তার নানা-অন্যায় অনিয়মের ইতিহাস দেখেছি। এমনকি তিনি বাদী হয়ে ৭০ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল যা এখনো নিষ্পত্তি হয় নাই। একটি বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখনো এই সমস্ত শিক্ষকদের সঙ্গে প্রশাসনের গলায় গলায় খাতির। তাদের হাতে ক্যাম্পাস নিরাপদ হতে পারে না।
তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে তাদের মধ্যে মাত্র ১৯ জনের নাম তদন্তে এসেছে। কিন্তু তাতে রাঘববোয়ালদের নাম আসেনি। এ সন্ত্রাসীদের আমরা ক্যাম্পাসে দেখতে চাই না। এছাড়া শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি ইকসু গঠন। তাই দ্রুত ইকসু গঠন, সাজিদ হত্যাকাণ্ডের বিচার, বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটালাইজেশন ও শতভাগ আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
ইরফান উল্লাহ/আরএইচ/জিকেএস