রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
তিন মাসেও ফলাফল না দেওয়ায় বিভাগে শিক্ষার্থীদের তালা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) আরবি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন মাস পেরোলেও ফলাফল না দেওয়ায় অফিস রুম ও বিভাগের গেটে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ কলা ভবনের তৃতীয় তলায় দুপুর ১২টার দিকে বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের এ বিক্ষোভ করেন।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তাদের চতুর্থ বর্ষের ১ম সেমিস্টারের পরীক্ষা গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয়। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী এক মাসের মধ্যেই ফল প্রকাশের কথা থাকলেও তিন মাসেও ফল প্রকাশিত হয়নি। এ নিয়ে চার-পাঁচ দফায় পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও বিভাগের সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। এর আগেও প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের রেজাল্ট দিতে ৫ মাস লেগেছিল বলে জানান শিক্ষার্থীরা।
বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন বলেন, বিভাগের পক্ষ থেকে আজ ফল প্রকাশের আশ্বাস দেওয়া হলেও পরে জানানো হয় আরও সময় লাগবে। একপর্যায়ে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন আমাদের হুমকি দিয়ে বলেন, ‘সাত দিনের মধ্যেও রেজাল্ট দিব না, যা পারো তোমরা করো।’
ফলাফল দেরি হওয়ার বিষয়ে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন বলেন, রেজাল্ট দিতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু আমরা বারবার চেষ্টা করছি যাতে দ্রুত হয়। আমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করছি, কিন্তু দেরি হওয়াতে শিক্ষার্থীরা একটু ক্ষিপ্ত হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে আমরা রেজাল্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো।
সার্বিক বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম বলেন, চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ১ম সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে গতকাল কয়েকজন শিক্ষার্থী আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদের আশ্বস্ত করেছি যে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
সেমিস্টার পরীক্ষার রেজাল্ট দিতে দেরির বিষয়ে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যেন পরীক্ষার পর যথাসময়ের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা যায়, সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
