রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবদুল বারিক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ভিপি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আবদুল বারিক।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।
আবদুল বারিক বলেন, ‘রাকসু কেবল একটি সংগঠন নয়; এটি শিক্ষার্থীদের অধিকার, মর্যাদা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্ল্যাটফর্ম। দীর্ঘদিন ধরে রাকসু নিষ্ক্রিয় থাকায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। আবাসন সংকট, লাইব্রেরির সীমিত সুবিধা, ক্যাম্পাসের অবকাঠামোগত দুরবস্থা, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ও খাবারের মান—এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য গুরুত্ব পাচ্ছে না। রাকসু সচল হলে ছাত্র প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এসব সমস্যা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘রাকসু যেন কোনো রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবিত না হয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। রাকসু শুধুমাত্র কিছু নেতা নির্বাচনের আয়োজন না হয়ে, প্রকৃত অর্থে একটি গণমুখী ও জবাবদিহিমূলক সংগঠন হিসেবে কাজ করবে —এটাই আমার প্রত্যাশা।’
এসময় চব্বিশের গণআন্দোলন স্মরণে রেখে নির্বাচনী ইশতেহার ২৪ দফা ঘোষণা করেন আবদুল বারিক। এর মধ্যে রয়েছে—সেশনজট নিরসন, পরীক্ষার রুটিন শিক্ষার্থীবান্ধব করা, লাইব্রেরি আধুনিকীকরণ ও ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা, অনলাইন রিসার্চ রিসোর্স বৃদ্ধি, হলের আসন সংকট নিরসন, নিরাপদ ক্যাম্পাস গঠন ও নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা সেল, উন্নত চিকিৎসা সেবা, সাশ্রয়ী ও মানসম্মত খাবারের ব্যবস্থা।
সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের কল্যাণ, গণতান্ত্রিক চর্চা ও একাডেমিক পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এই প্রার্থী।
