  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

জগন্নাথ হলে নতুন প্যানেল ‘শহীদ জগৎ-জ্যোতি ব্রিগেড’ ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাবি
প্রকাশিত: ১২:৫৮ এএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
জগন্নাথ হলে নতুন প্যানেল ‘শহীদ জগৎ-জ্যোতি ব্রিগেড’ ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে একটি নতুন প্যানেলের ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে ঘোষিত প্যানেলের নাম দেওয়া হয়েছে ‘শহীদ জগৎ-জ্যোতি ব্রিগেড’ । কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এই প্যানেল। প্যানেলের নামকরণ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ‘বীর শহীদ জগৎ-জ্যোতি দাসের’ নামে, যিনি মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সহসভাপতি (ভিপি) পদে মধুসূদন কর্মকার ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বিষ্ণু পন্ডিত। তবে সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদের জন্য এখনো কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।

এছাড়াও বিভিন্ন সম্পাদকীয় পদে যারা আছেন
সাহিত্য সম্পাদক: পথিক রায় (টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি)
ক্রীড়া সম্পাদক (অভ্যন্তরীণ): অং অং (ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট)
পাঠকক্ষ সম্পাদক: ঋষিকেশ রায় (চারুকলার ভাস্কর্য বিভাগ)
সমাজসেবা সম্পাদক: শান্ত কুমার দত্ত (চাইনিজ ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড কালচার)

তিনটি সম্পাদকীয় পদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক (বহিরাঙ্গন) এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে যেন পরবর্তীতে বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি নেতৃত্ব গঠন করা যায় বলে জানিয়েছেন প্যানেল সংগঠকরা।

সদস্য পদে আছেন: সীমান্ত রঞ্জন চাকমা (এমআইএস), জয়দ্বীপ চৌধুরি (অপরাধ বিজ্ঞান), মুগ্ধ চাকমা (এমআইএস), অনির্বান মৈত্র (জিন প্রকৌশল ও জৈবপ্রযুক্তি)।

প্যানেল ঘোষণার সময় এজিএস পদপ্রার্থী বিষ্ণু পণ্ডিত বলেন, আমরা বিশ্বাস করি শহীদ জগৎ-জ্যোতি ব্রিগেড কেবল একটি নির্বাচনী জোট নয় বরং এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত একটি সামাজিক প্ল্যাটফর্ম। আমাদের অবস্থান সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত বিদ্বেষের বিরুদ্ধে অদম্য। আমরা শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লড়াই, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং প্রগতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে চাই।

তিনি আরও বলেন, এই প্যানেলের লক্ষ্য শুধুমাত্র নির্বাচনী বিজয় নয় বরং একটি শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ও সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা।

এফএআর/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।