ডাকসু নির্বাচন
মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রচারণা শুরু ছাত্রদলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি চত্বরে অবস্থিত ‘স্মৃতি চিরন্তন’-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এই কার্যক্রম শুরু করেন তারা। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ হওয়া ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তারা।
এসময় ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি নয় বরং পরিবর্তনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আগামী ডাকসু বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।
তিনি বলেন, আমরা সব সময় মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করি। একইভাবে জুলাইকেও আমরা ধারণ করি। আমরা প্যানেল ঘোষণার পর সর্বপ্রথম জুরাইন কবরস্থানে জুলাই শহীদ আনাসের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। একইভাবে আজ আমরা মুক্তিযুদ্ধের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমাদের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করছি।
