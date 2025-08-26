জবি বাংলা বিভাগের এক সহযোগী অধ্যাপককে বহিষ্কার
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফেরদৌসী খাতুনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া নানান অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিনের সই করা এক অফিস আদেশের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
অফিস আদেশে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের একটি ক্লাস নিয়ে দুইটি ক্লাসের উপস্থিতি প্রদান, ধারাবাহিক মূল্যয়ন নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতাসহ শৈথিল্য প্রদর্শন, বিভাগের চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার দপ্তর ও উপাচার্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের হুমকিসহ অশালীন ভাষা ব্যবহার ও কটূক্তি করে নৈতিক স্খলনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, এ ধরনের আচরণ ও কার্যকলাপে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন -২০০৫ এর ৪৪(৬) ধারা ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ১২(১) বিধির আলোকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। আজ থেকে তাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো।
