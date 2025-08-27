  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির মুহসীন হলে হামলায় শিক্ষার্থী জখম

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২১ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ‘রুমমেটের হামলায়’ আহত হয়েছেন মো. রবিউল হক নামের এক শিক্ষার্থী। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাত পৌনে ১টার দিকে মুহসীন হলের ৪৬২ নম্বর রুমে এই ঘটনা ঘটে। রবিউল হক ২০১৮-১৯ সেশনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী।

এসময় আহত রবিউল কোনোরকমে নিজেকে আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে আসলে অন্য শিক্ষার্থীরা তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান। আহত রবিউল হক এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ বিষয়ে রবিউল হক জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমার রুমমেট রাত সাড়ে ১২টার দিকে রুমে এসে লাইট অন করে এবং শব্দ করতে থাকেন। ফলে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন আমি বলি, সকালে আমাকে লাইব্রেরিতে যেতে হবে অযথা শব্দ করলে ঘুমে সমস্যা হচ্ছে। এতে তিনি রেগে আমাকে অবৈধ, বহিরাগত বলতে থাকেন। আমি প্রতিবাদ করলে আমাকে আঘাত করে জখম করেন। পরে কোনোক্রমে আমি নিজেকে আত্মরক্ষা করি।’

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, আমি বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রক্টরিয়াল টিম পাঠিয়েছি। হলের প্রভোস্ট সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে আমরা পদক্ষেপ নেবো।

এ ঘটনা জানতে রবিউলের রুমমেট জালালের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল থেকে অবৈধ ও বহিরাগত শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার দাবিতে উকিল নোটিশ পাঠানোর প্রাক্কালে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের ৪৬২ নম্বর কক্ষে আজ রাত সাড়ে ১২টার দিকে আমাকে মেরেছে আমার রুমমেট রবিউল ইসলাম। তিনি গত কয়েক মাস ধরে অবৈধভাবে হলে অবস্থান করছেন!’

