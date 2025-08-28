৩ দফা দাবিতে আগারগাঁও ব্লকেডের ঘোষণা শেকৃবি শিক্ষার্থীদের
কৃষিবিদদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগারগাঁও ব্লকেডের ঘোষণা দিয়েছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গেছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে এক আলোচনা শেষে এই ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা।
তদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ (বিএডিসি) অন্যান্য সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১০ম গ্রেড (উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/উপ-সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/সমমান) কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করা, নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত ৯ম গ্রেডে (বিএডিসির কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনো সুযোগ না রাখা এবং কৃষি বা কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক স্নাতক ব্যতীত নামের সঙ্গে ‘কৃষিবিদ’ পদবি ব্যবহার না করার বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা।
এ বিষয়ে কৃষিবিদ পরিষদের সদস্য ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থী ইমরান হোসেন ইমন বলেন, ১০ম গ্রেডে চাকরির ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীরা একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম করে আসছে। এটা কৃষি সেক্টরের জন্য হুমকিস্বরূপ। এছাড়া ও আমরা আমাদের তিন দফা দাবি নিয়ে কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছি, তা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ ছাড়বো না।
এর আগে বুয়েট শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা।
সাইদ আহম্মদ/ইএ