ইবিতে সাজিদ আব্দুল্লাহসহ ৩২৭ হাফেজকে সংবর্ধনা দিলো শিবির

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থী সাজিদ আব্দুল্লাহসহ ৩২৭ জন হাফেজকে সংবর্ধনা দিয়েছে শাখা ছাত্রশিবির।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গগন হরকরা গ্যালারিতে হাফেজদের মাঝে ক্রেস্ট ও অর্থসহ আল-কুরআন উপহার দেয় সংগঠনটি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত মে মাসে সংবর্ধনার জন্য রেজিস্ট্রেশন আহ্বান করে ছাত্রশিবির। এতে বিভিন্ন বিভাগের মোট ৩২৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। রেজিস্ট্রেশন করেন শ্বাসরোধে নিহত সাজিদ আব্দুল্লাহও। সাজিদের উপহার তার পরিবারে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা।

শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাহমুদুল হাসান বলেন, ‌‘সাজিদ আব্দুল্লাহ কুরআনের হাফেজ ছিলেন। আজ তাকে পাশে না পেয়ে আমরা ব্যথিত। তার উপহার পরিবারের কাছে পাঠানো হবে। আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন।’

তিনি আরও বলেন, ‘৪০ দিন পার হলেও এখনো হত্যাকারীরা শনাক্ত হয়নি। আমরা প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাই, দ্রুত তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা হোক।’

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ড. আব্দুল মান্নান, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. আকতার হোসেন, এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল বারীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য অতিথিরা।

