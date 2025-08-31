ফের আগারগাঁও ব্লকেড শেকৃবি শিক্ষার্থীদের, যান চলাচল বন্ধ
ডিপ্লোমাধারীদের দাবি অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে এবং কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত তিন দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফের আগারগাঁও ব্লকেড করেছেন রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজট তৈরি হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের পূর্ব ঘোষিত এগ্রি ব্লকেড কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই ব্লকেড দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা।
এদিন বিকেল ৫টার দিকে ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে আগারগাঁও অভিমুখে বের হন শিক্ষার্থীরা। তারা ‘কৃষিবিদের একশন, ডাইরেক্ট একশন’, ‘বিএসসিরা ভাই ভাই, ডিপ্লোমার ঠাঁই নাই’, ‘পাস করে এসএসসি, পদ চায় বিএসসির’ স্লোগান দিতে থাকেন। পরে আগারগাঁও মোড়ে ব্লকেড দেন তারা।
তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনসহ অন্যান্য সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দশম গ্রেড (উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/সমমান) কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করা, নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত নবম গ্রেডে (বিএডিসি’র কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনো সুযোগ না রাখা এবং কৃষি বা কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক স্নাতক ব্যতীত নামের সঙ্গে ‘কৃষিবিদ’ পদবী ব্যবহার না করার বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা।
এ বিষয়ে শেকৃবির এক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা দীর্ঘদিন থেকে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবিগুলো জানিয়ে আসছিলাম কিন্তু এখন আমাদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেছে। এ জন্য আমাদের দাবি পূরণে রাস্তায় নামতে হয়েছে। যতদিন না আমাদের তিন দফা দাবি মেনে নেওয়া হবে ততদিন আন্দোলন চলবে।
