প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
খসড়া তালিকা প্রস্তুত, চাকসুর মোট ভোটার ২৫৮৬৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। এতে মোট ২৫ হাজার ৮৬৬ জন শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত হয়েছেন ।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।

তিনি বলেন, আজই (সোমবার) খসড়া ভোটার তালিকা চাকসুর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। আমরা চাকসুর মোট ২৫ হাজার ৮৬৬ জন ভোটারকে তালিকাভুক্ত করেছি। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৫ হাজার ২৫ জন এবং নারী ভোটার ১০ হাজার ৮৪১ জন। আমাদের মোট ভোটার সংখ্যা ঠিক আছে তবে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যাগত পরিবর্তন এলেও আসতে পারে। আমরা পুনরায় চেক করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবো।

চাকসুর নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী সোমবার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে। আগামী ১২ অক্টোবর (রোববার) চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

