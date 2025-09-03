জাবি ছাত্রীকে বাস থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ, ক্যাম্পাসে ২৫ বাস আটক

জাবি ছাত্রীকে বাস থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ, ক্যাম্পাসে ২৫ বাস আটক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) এক ছাত্রীকে রাজধানী পরিবহনের বাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় ২৫টি বাস আটক করেছেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক (ডেইরি গেট) সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী ছাত্রীর নাম হালিমা আক্তার। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী।
জানা যায়, টিউশন শেষে সাভার থানা স্ট্যান্ড থেকে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে উঠতে গেলে বাসচালকের সহকারী (হেলপার) হালিমাকে ওঠাতে চাননি। জোর করে বাসে ওঠার পর চালক ও তার সহকারী হালিমাকে গালিগালাজ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন ডেইরি গেটে নামার সময় ওই সহকারী হালিমাকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় পড়ে আহত হন। ঘটনার পর সহপাঠীরা হালিমাকে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেলে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর সহপাঠীরা রাজধানী পরিবহনের ২৫টির বেশি বাস আটক করেন।
এ বিষয়ে ভুক্তভোগীর এক সহপাঠী বলেন, যে হেলপার তাকে ধাক্কা দিয়েছে, তাকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং পরিবহন কর্তৃপক্ষকে লিখিত মুচলেকা দিতে হবে যেন আর কোনো শিক্ষার্থীর সঙ্গে এ ধরনের আচরণ না করে। এছাড়া আমরা হালিমার চিকিৎসার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করছি।
রাজধানী পরিবহনের এক কর্মকর্তা বলেন, শুনেছি আমাদের একটি বাস এক শিক্ষার্থীকে ধাক্কা দিয়েছে। এরপর শিক্ষার্থীরা কয়েকটি বাস আটকে রেখেছে। আমরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত হেলপারকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক রাশিদুল আলম বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। একজন মানুষকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া দুঃখজনক। বুধবার বাসের মালিকপক্ষ আসবেন বলে জেনেছি। তারা এলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।
