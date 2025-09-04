  2. ক্যাম্পাস

শিবির প্যানেলের জুমাকে ‘শুভেচ্ছা চিঠি’ দিলেন দীপংকর বড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৯ এএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‌‌‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে প্রার্থী হয়েছেন ফাতেমা তাসনিম জুমা। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় আগে থেকেই বেশ আলোচনায় তিনি। শিবিরের প্যানেল থেকে ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক’ প্রার্থী হওয়ায় নানা কারণে ঝুমা এখন ডাকসুর আলোচিত প্রার্থীদের একজন।

আলোচিত ঝুমাকে এবার শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন দীপংকর বড়ুয়া নামের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। সেই চিঠির মধ্যে উপহার হিসেবে তাকে ১০ হাজার নগদ টাকাও দিয়েছেন তিনি। তবে ঝুমা সে টাকা ‘জোরাজুরি’ করে ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। ঝুমা নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান। সেখানে দীপংকর বড়ুয়া নামে এক ব্যক্তির লেখা চিঠিটিও শেয়ার করেন তিনি।

পোস্টে ঝুমা লিখেছেন, ‘আজ একজন আংকেল, তার ভাগনেকে নিয়ে ক্যাম্পাসে আসলেন আমি শো শেষে জুনিয়রদের সঙ্গে আলাপচারিতা করছিলাম এমন সময়। অনেক দোয়া করলেন। তারপর হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন আমার জন্য একটা চিঠি লিখেছেন।’

তিনি আরও লেখেন, ‘আমি পরে খাম খুলে দেখি একটা চিঠি ও ১০ হাজার টাকা। অনেক জোরাজোরির পর আংকেল টাকা ফেরত নিয়েছেন। আমি আসলে জানি না এ ভালোবাসার দায় মিটাবো কীভাবে! আমার সাহস যোগ্যতা সততা বাড়িয়ে দিও মাবুদ!’

সবশেষ ফাতেমা তাসনিম ঝুমা শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখা চিঠির নামটি সবার দৃষ্টিগোচর করেছেন। তিনি লেখেন, ‘টুইস্ট, আংকেল এর নামের দিকে তাকান।’

