বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
উসকানিতে পা না দিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন জারি রাখুন: ডাকসু ভিপি
সাদিক কায়েম-ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের বিচার নিশ্চিত, আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের মূলোৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত দেশের সকল ছাত্র-জনতাকে শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলন জারি রাখার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, শহীদ হাদি ভাই কোনো ধরনের সহিংসতার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করতে চাননি। তার আদর্শ ছিল মেধা, মনন ও জ্ঞানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা।

ডাকসু ভিপি বলেন, দেশের চলমান সংগ্রাম দীর্ঘমেয়াদি। শহীদ হাদি যে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জীবন দিয়েছেন, তা সাময়িক উত্তেজনা কিংবা সহিংসতার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং যেকোনো হঠকারী কর্মকাণ্ড শহীদ ওসমান হাদী ও চলমান সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পোস্টে তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোনো ধরনের ফাঁদ বা উসকানিতে পা না দিয়ে শহীদ হাদী ভাইকে হৃদয়ে ধারণ করে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন জারি রাখতে হবে।

