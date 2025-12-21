মব সন্ত্রাস রোধ
ক্যাম্পাস স্থিতিশীল রাখতে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি: ছাত্রদল সভাপতি
দেশের ক্যাম্পাসগুলো স্থিতিশীল রাখতে ছাত্রদল নিজেরা মব সন্ত্রাস প্রতিহত না করে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
তিনি বলেন, ‘বিএনপি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এবং তার সহযোগী সংগঠন হিসেবে ছাত্রদল গণতান্ত্রিক মানসিকতা পোষণ করে। তাই কোনো মব কালচার সরাসরি প্রতিহত করেনি। কারণ আমরা যদি প্রতিহত করি, অনেক ক্যাম্পাসে কেউ থাকতে পারবে না। আমরা যদি তাদের মতো নিজ হাতে মব কালচার প্রতিহত করতাম একটি ক্যাম্পাসও স্থিতিশীল থাকতো না। আমরা সেজন্য ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছি।’
রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বিক্ষোভ মিছিলের পর রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে রাকিব এসব কথা বলেন। দিপু চন্দ্র দাস ও শিশু আয়েশা আক্তার হত্যাকাণ্ডসহ দেশব্যাপী মব সন্ত্রাসের বিচারের দাবিতে ঢাবি ছাত্রদলের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
রাকিব অভিযোগ করেন, গত দেড় বছরের বেশি সময় ধরে একটি বিশেষ গোষ্ঠী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করছে।
তিনি বলেন, ‘ময়মনসিংহের ভালুকায় কোনো অপরাধ বা ধর্ম অবমাননার প্রমাণ ছাড়াই এক পোশাকশ্রমিককে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। একইভাবে সাত বছরের শিশু আয়েশা আক্তারকে দরজা বন্ধ করে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, যা চরম নিষ্ঠুরতার উদাহরণ। এসব ঘটনা ৫ আগস্ট পরবর্তী বাস্তবতায় কেউ কল্পনা করেনি।’
রাকিব জানান, এসব হত্যাকাণ্ডে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কোনো প্রতিবাদ নেই, বরং তারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা অপবাদ ও প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে বিএনপিকে দায়ী করছে। ওসমান হাদির ওপর হামলার পরপরই বিএনপি ও এর শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হয়েছে।
তিনি দিপু চন্দ্র দাস ও আয়েশা আক্তার হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
এসময় ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, ‘৫ আগস্টের পর আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, যেখানে সবাই সবার ধর্ম পালন করে এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু একদল মব সৃষ্টিকারী হায়েনা এদেশকে অস্থিতিশীল করতে উঠেপড়ে লেগেছে।
এর আগে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা টিএসসিতে জড়ো হন। তারা রাজু ভাস্কর্য থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ভাস্কর্যের পাদদেশে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।
মিছিলে বিক্ষোভাকারীরা ‘আয়েশাকে পুড়িয়ে মারে, প্রশাসন কী করে’, ‘দীপুকে পুড়িয়ে মারে, প্রশাসন কী করে’, ‘মব সন্ত্রাসের আস্তানা, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
