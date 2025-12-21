পল্টনে ফুটপাতে অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন এক ব্যক্তি, ঢামেকে মৃত্যু

পল্টনে ফুটপাতে অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন এক ব্যক্তি, ঢামেকে মৃত্যু
রাজধানীর পল্টনে ফুটপাত থেকে নির্মল (৫০) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার দুপুর ১২টার দিকে পুরানা পল্টনের বায়তুল মোকাররম মসজিদের পূর্ব পাশের ফুটপাত থেকে অচেতন অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
পল্টন থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. জাহিদুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে অচেতন অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত নির্মল ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জের নেয়াত্তা এলাকার হিরালালের ছেলে।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে এসআই মো. জাহিদুর আরও জানান, নিহত নির্মল ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। গত ৩-৪ দিন ধরে তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদের আশপাশেই ঘোরাফেরা করতেন। তার শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অসুস্থতাজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
