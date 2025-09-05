প্রতারণা-জালিয়াতি
বাউবির ৩ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শিক্ষকের অভিযোগ, তদন্তে কমিটি
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ড. সাঈদ ফেরদৌসকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
অভিযোগ ওঠা শিক্ষকেরা হলেন স্কুল অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টের (সার্ড) অধ্যাপক ড. মো. শাহ আলম সরকার, ওপেন স্কুলের অধ্যাপক ড. আমিরুল ইসলাম ও স্কুল অব এডুকেশনের সহযোগী অধ্যাপক মো. জহুরুল ইসলাম।
জানা যায়, সম্প্রতি সালেহা খন্দকার নামের একজন শিক্ষক বাউবির তিন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে উপাচার্যের কাছে লিখিথ অভিযোগ করেন। তিনি ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বাদী হয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও করেন।
সালেহা খন্দকারের লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকাকালীন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যমে বেআইনিভাবে নিজ নামে ও বেনামে প্রতারণা, জাল-জালিয়াতি করে অবৈধ সম্পদ অর্জন, আত্মসাৎ ও জনসাধারণকে মিথ্যা হয়রানি করেছেন।
জানতে চাইলে বাউবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ড. সাঈদ ফেরদৌস জাগো নিউজকে বলেন, একই অভিযোগে ফৌজদারি মামলাও হয়েছে। আদালতে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। তদন্ত কমিটি নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কাজ করে সময়মতো উপাচার্যের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবে।
