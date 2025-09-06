ডাকসু নির্বাচনে ১৮ হলে ভিপি-জিএস পদে লড়ছেন যারা

ডাকসু নির্বাচনে ১৮ হলে ভিপি-জিএস পদে লড়ছেন যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মাত্র দুদিন বাকি। নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসে উৎসবের আমেজ। সবার নজর কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপি, জিএস ও এজিএসের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর দিকে। গণমাধ্যমেও উঠে আসছে তাদের প্রচার-প্রচারণার খবর।
তবে হল সংসদের প্রার্থীরাও বসে নেই। তারাও হলের কক্ষে কক্ষে ঘুরে ভোট চাইছেন। হলকেন্দ্রিক সমস্যা নিরসনে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি। নির্বাচিত হলে আবাসিক হলে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন কোন সুবিধা নিশ্চিত করবেন, তা নিয়ে ইশতেহারও দিচ্ছেন তারা।
হল সংসদে পদ কতটি, কী কী
প্রতিটি হল সংসদে মোট ১৩টি পদ। সেগুলো হলো- ভিপি, জিএস, এজিএস, সাহিত্য সম্পাদক, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক, পাঠকক্ষ সম্পাদক, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক, বহিরাঙ্গন ক্রীড়া সম্পাদক, সমাজসেবা সম্পাদক। বাকি চারটি কার্যনির্বাহী সদস্য পদ।
১৮ আবাসিক হলে ভিপি-জিএস প্রার্থী যারা
বেগম রোকেয়া হল
ভিপি পদে লড়ছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী আয়শা সিদ্দিকা হামিম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ঈশিতা এনাম ঋতু, উর্দু বিভাগের ফাতেমাতুল জান্নাত ইমা, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ফারজানা আক্তার (আরজু), অর্থনীতি বিভাগের মোছাম্মৎ আছিয়া আক্তার (রেমিজা) ও সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মোছা. শ্রাবণী আক্তার।
জিএস পদে প্রার্থী হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী রোকাইয়া সুলতানা ও দর্শন বিভাগের শারমিন আক্তার।
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল
ভিপি পদে প্রার্থী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী মাইনুল ইসলাম, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের মো. ইমন মিয়া, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মো. জায়েদুল হক (জায়েদ) এবং বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের মো. সুরুজ।
জিএস পদে লড়ছেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী আ. রাজ্জাক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তাওহিদুল ইসলাম (তাইমুন), ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের তানভিরুল হক (সোহেল), ফিন্যান্স বিভাগের আরিফ হোসাইন খান ও অর্থনীতি বিভাগের নাসির উদ্দিন আহমেদ।
মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল
ভিপি পদে লড়ছেন আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. জাহিদুল ইসলাম, অর্থনীতি বিভাগের মো. নাঈমুল আবরার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মো. মহিউদ্দিন (মাহাবুব তালুকদার), অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মো. রাকিব হোসেন খান ও সুমন হোসেন হানিফ।
জিএস পদে প্রার্থী আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী আসিফ ইমাম, আইন বিভাগের শিক্ষার্থী জোবায়ের হোসেন, উর্দু বিভাগের মো. এনামুল হক, লোক প্রশাসন বিভাগের মো. সামির সাদিক ও ফিন্যান্স বিভাগের শেখ মো. ইমরান হোসেন।
বিজয় একাত্তর হল
ভিপি পদে প্রার্থী অ্যাকাউন্টিং বিভাগের শিক্ষার্থী মো. বাসিফ খান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের মো. সাজ্জাদ হোসেন, বাংলা বিভাগের মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সানজিদ জামান রাব্বি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হাসানুল বান্না আরফাত।
জিএস পদে প্রার্থী আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী আশিক বিল্লাহ, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের কামরুল হাসান, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের মো. সাকিব বিশ্বাস, আইন বিভাগের মো. আবু সালেহিন ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের আল ইমরান।
শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল
ভিপি পদে প্রার্থী তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী মোক্তার মিয়া, বাংলা বিভাগের মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি বিভাগের মো. আল মেহরাজ শাহরিয়ার মিথুন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মো. আহসান হাবীব (ইমরোজ), ইতিহাস বিভাগের মো. দেলোয়ার হোসেন হৃদয় ও উর্দু বিভাগের মো. হাসিবুর রহমান আসিফ।
জিএস পদে লড়ছেন আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী খালেদ হাসান, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের মাহমুদুল হাসান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মো. নাজমুস সাকিব।
অমর একুশে হল
ভিপি পদে প্রার্থী গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আসাদুল হক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের মো. তালহা জুবাইর, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের মো. মাহফুজের রহমান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের মো. রবিউল ইসলাম ও ফলিত গণিত বিভাগের শিহাব জামিল।
জিএস পদে লড়ছেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ইমরান কায়েস, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের কায়সার আহমেদ পূর্ণ, সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের ফয়সাল আহম্মদ ইমন, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের মো. আব্দুল করিম, ফলিত গণিত বিভাগের মো. মনির হোসেন এবং গণিত বিভাগের মো. রবিউল ইসলাম ও মো. শাহ নোমান জিওন।
শামসুন নাহার হল
ভিপি পদে লড়ছেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী কুররাতুল আইন কানিজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তায়েবা হাসান (বিথী), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মাছুমা খাতুন ও নৃত্যকলা বিভাগের সুমি আক্তার (স্মৃতি আফরোজ সুমি)।
জিএস পদে প্রার্থী হয়েছেন আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী আম্মারাহ, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা বিভাগের রাবেয়া খানম জেরিন ও মার্কেটিং বিভাগের সামিয়া মাসুদ মম।
ফজলুল হক মুসলিম হল
ভিপি পদে লড়ছেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আবু জুবাইদ মীম, রসায়ন বিভাগের খন্দকার মো. আবু নাঈম, ফলিত গণিত বিভাগের মেহেদী হাসান ও মো. সোহানুর রহমান সোহাগ, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের মো. ওমর ফারুক, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের মো. শফিকুর রহমান ও ভূতত্ত্ব বিভাগের শেখ রমজান আলী (রকি)।
জিএস পদে প্রার্থী ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন ও মো. ইমামুল হাসান, রসায়ন বিভাগের মো. নাজমুল হাসান (নয়ন), জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের মো. মারুফ হাসান ও তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের হারুন খান সোহেল।
জগন্নাথ হল
ভিপি পদে লড়ছেন প্রাণ রসায়ন ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জয় বিশ্বাস, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পল্লব চন্দ্র বর্মন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শ্রী মধুসূদন কর্মকার, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সুকেশ দেবনাথ, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের স্বপন রায় ও সংস্কৃতি বিভাগের সুশান্ত চন্দ্র সরকার।
জিএস পদে লড়ছেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাজিদ হাসান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের আব্দুল্লাহ আল আমিন, দর্শন বিভাগের মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মোহাম্মদ শাহরিয়ার, গণিত বিভাগের আব্দুল সালাম ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মেহেদী হাসান।
কবি সুফিয়া কামাল হল
ভিপি পদে লড়ছেন অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তাসনিয়া জান্নাত চৌধুরী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মাইশা মালিহা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সানজানা আক্তার চৌধুরী (রাত্রি) ও উন্নয়ন অধ্যয়নের সুমাইয়া ফাহমিদা।
জিএস পদে প্রার্থী বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী তাওহিদা সুলতানা, দর্শন বিভাগের মোছা. রুকু খাতুন, আইন বিভাগের সুমাইয়া সিদ্দিকা শান্তা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আফরিন সুলতানা মীম।
হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল
ভিপি পদে লড়ছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ মো. তানভীর, অর্থনীতি বিভাগের আহমেদ হোসেন জনি, আরবি বিভাগের আহম্মদ উল্লাহ (নোমান), আরবি বিভাগের ছাদিক হোসেন (শিকদার), আরবি বিভাগের মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিন ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মো. আবুজার গিফারি ইফাত।
জিএস পদে প্রার্থী ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী মহিবুল ইসলাম আকন্দ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মো. লূত হাসান, নৃবিজ্ঞান বিভাগের রাসেলুর রহমান, ব্যবস্থাপনা বিভাগের মো. আব্দুর রহমান, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মো. আব্দুর রহিম ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হল
ভিপি পদে লড়ছেন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী আবু জাফর সিয়াম, ফিন্যান্স বিভাগের মো. মুসলিমুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মো. মহিউদ্দিন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মোশাররফ হোসাইন, আরবি বিভাগের শরীফ উদ্দিন সরকার ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সাঈফ আল ইসলাম দীপ।
জিএস পদে প্রার্থী আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী আহমেদ আল সাবাহ, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের ইমরান হোসেন, ফিন্যান্স বিভাগের ওমর ফারুক ও লোকপ্রশাসন বিভাগের রিনভী মোশাররফ।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল
ভিপি পদে লড়ছেন মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আশিকুর রহমান, রসায়ন বিভাগের মো. আসিফ রায়হান, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বিভাগের মো. তারেকুল ইসলাম, ফলিত গণিত বিভাগের মাছুম বিল্লাল ও ভূতত্ত্ব বিভাগের সোহানুর রহমান সোহাগ।
জিএস পদে প্রার্থী প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ইব্রাহিম খলিল, মনোবিজ্ঞান বিভাগের ইব্রাহিম খলিল, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের মো. এনামুল সরদার, অর্থনীতি বিভাগের মো. তাওকির হোসেন ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের হাবিবুর রহমান।
কবি জসীম উদ্দীন হল
ভিপি পদে লড়ছেন মো. আব্দুল ওহেদ, মুহাম্মদ ওসমান গণি, তানভীর আহমেদ নাবিল ও নূরুল গণি (ছগীর)। জিএস পদে প্রার্থী আহমাদুল্লাহ, পারভেজ মাহবুব তানভীর, মো. মারুফ হাসান, মাসুম আব্দুল্লাহ ও সিফাত ইবনে আমিন।
সূর্যসেন হল
ভিপি পদে লড়ছেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী আজিজুল হক, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজের মনোয়ার হোসেন (প্রান্ত), আরবি বিভাগের মেসবাউর রহমান ও আধুনিক ভাষা বিভাগের মো. লিমন হাসান।
জিএস পদে প্রার্থী ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী মোখলেছুর রহমান (জাবির), আরবি বিভাগের মো. আজিজুর রহমান মুরাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মো. মহিবুল্লাহ রনি।
স্যার এ এফ রহমান হল
ভিপি পদে লড়ছেন দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী নাইমুর রহমান, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা বিভাগের মাহমুদুল হাসান চৌধুরী, মনোবিজ্ঞান বিভাগের মো. রাকিবুল হাসান, আরবি বিভাগের রফিকুল ইসলাম ও ইংরেজি বিভাগের রবিউল হাসান।
জিএস পদে প্রার্থী ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী নজরুল ইসলাম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মো. আশিকুল হক (রিফাত) ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের মো. কাউসার হামিদ।
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল
ভিপি পদে প্রার্থী হয়েছেন বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী তাসনিম আক্তার আলিফ নাবিলা, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের দিলরুবা আক্তার পলি, পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের বাবলী আক্তার মনা, আইন বিভাগের সানজিদা সাবরিন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সালসাবিল জান্নাত সুমাইয়া।
জিএস পদে লড়ছেন নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী মালিহা বিনতে খান (অবন্তী), মার্কেটিং বিভাগের মিফতাহুল জান্নাত রিফাত, ইতিহাস বিভাগের মুমতাহহিনা মাহজাবীন মোহনা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বর্ণালী ও ইতিহাস বিভাগের হুমায়রা জান্নাত রিমু।
কুয়েত মৈত্রী হল
ভিপি পদে লড়ছেন আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে রুম্মান, দর্শন বিভাগের নাবিলা শারমিন খান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের রাফিয়া রেহনুমা।
জিএস পদে প্রার্থী হয়েছেন নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস পুতুল, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা বিভাগের নিশিতা জামান নিহা ও মোছা. ছাবিকুন্নাহার।
এএএইচ/এমএএইচ/জেআইএম