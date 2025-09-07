ডাকসু নির্বাচন
স্বতন্ত্র এজিএস প্রার্থী তাহমিদের পাঁচ দফা ইশতেহার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র এজিএস পদপ্রার্থী তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী পাঁচ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছেন।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ইশতেহার ঘোষণা করেন।
পাঁচ দফা ইশতেহার হলো—
১. ডায়েট ফর অল, অর্থাৎ কেউ না খেয়ে ক্লাসে যাবে না।
২. ডায়ালগ, ডিবেট, ডিসাইড, অর্থাৎ জবাবদিহির বাইরে কেউ থাকবে না
৩. ডিজিটালাইজ দ্য লর্ডস, অর্থাৎ লাল ফিতার শিকল ভাঙবে শিক্ষার্থীরা
৪. ডিফেন্ড ইওর গ্রাউন্ড, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ইঞ্চি মাটি হবে নিরাপদ
৫. ডিবাঙ্ক অ্যান্ড ডিসাইড, অর্থাৎ গবেষণাভিত্তিক ঢাবি, আর স্বপ্ন নয়
এসময় তাহমিদ চৌধুরী বলেন, দলীয় প্যানেলের যারা তার বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতি বৈষম্য করে যাচ্ছে। দলীয় প্যানেলের প্রার্থীদের আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।
তাহমিদ আরো বলেন, ছাত্রদল, শিবির ও উমামার প্যানেল স্লোগান দেওয়াসহ নানা আচরণবিধি ভঙ্গ করেছে। উমামা রাতে একটা হলে অবস্থান করেছে। প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা এ নির্বাচন নিয়ে শঙ্কিত। আমরা দেখেছি নারী প্রার্থীদের অনলাইনে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। চারুকলায় নারী প্রার্থীদের ছবি বিকৃত করা হয়েছে। প্রশাসন নাকি তাদের চিহ্নিত করতে পারেনি।
তিনি বলেন, একটি প্যানেল বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে লিফলেট বিতরণ করছে। অথচ প্রশাসন টিনের চশমা পরে বসে আছে।
এফএআর/এমকেআর