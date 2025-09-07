ভিপি প্রার্থী শামীম
বেশিরভাগ পরিসংখ্যানে আমি দ্বিতীয়, বাকিটা ঠিক করবেন ভাই-বোনরা
ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন। প্রথম দিকে তাকে নিয়ে তেমন আলোচনা না থাকলেও সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা কারণে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন তিনি। নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন সংগঠন যেসব জরিপ প্রকাশ করছে, তাতেও দ্বিতীয় অবস্থানে শামীমের নাম।
এ নিয়ে বেশ ‘আত্মবিশ্বাসী’ স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি উল্লেখ করে একটি ফেসবুক পোস্ট দিয়েছেন তিনি। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘বেশিরভাগ (নিজেদের করা) পরিসংখ্যানেও দেখছি আমি দ্বিতীয়তে আছি। তার মানে বাকিটা আমার ভাই-বোনরাই ঠিক করবেন। Truth shall prevail (সত্যের জয় হবেই)।
শামীমের এ ফেসবুক পোস্টের নিচে অনেকে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। অনেকে আবার নেতিবাচক মন্তব্যও করেছেন। শাহাদাত হোসেন নামে ঢাবির এক শিক্ষার্থী শামীমকে উদ্দেশ্য করে লিখেন, ‘ভাই বামদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ না থাকলে আমি নিজেই আপনার প্রচারণা করতাম।’
শাহাদাতের এ মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন শামীম। প্রতিউত্তরে তিনি লিখেছেন, ‘আরে ভাই। আমি বাম না। হাই-হ্যালো তো থাকবে। আমি মার্ক্সের থিওরি টুকটাক পড়াতে পারতাম এই আরকি। এটা মাস্টারি করতে কাজে লাগে। আপনি ঢাবির ছেলে এটা তো বুঝেন।’
ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বিসিএল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা রয়েছে। তবে শামীমের দাবি, বিসিএল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের ছাত্রসংগঠন ছিল না। তিনি মূলত বই পড়ে বিসিএলে কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।
